ЦСКА официально подтвердил, что сыграет два матча Евролиги в Калининграде

Баскетбольный клуб ЦСКА официально сообщил, что матчи Евролиги с «Миланом» и «Панатинаикосом», которые запланированы на 26 декабря и 3 января 2020 года соответственно, состоятся в калининградском Дворце спорта «Янтарный».

«Домашние матчи Евролиги против «Милана» (26 декабря) и «Панатинаикоса» (3 января) наша команда проведёт в калининградском ДС «Янтарный», — гласит сообщение, опубликованное в официальном «твиттере» клуба.

Посмотреть сообщение можно в «Твиттере».

Матчи ЦСКА с «Миланом» и «Панатинаикосом» пришлось перенести вследствие занятости арен «Мегаспорт» и УСК ЦСКА.

Первый матч Евролиги сезона-2019/20 ЦСКА проведёт на выезде 4 октября. Соперником московского клуба станет «Валенсия».

ЦСКА — действующий чемпион Евролиги. В финале минувшего сезона «армейцы» со счётом 91:83 победили «Анадолу Эфес».

