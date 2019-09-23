ЦСКА официально подтвердил, что сыграет два матча Евролиги в Калининграде

Баскетбольный клуб ЦСКА официально сообщил, что матчи Евролиги с «Миланом» и «Панатинаикосом», которые запланированы на 26 декабря и 3 января 2020 года соответственно, состоятся в калининградском Дворце спорта «Янтарный».
«Домашние матчи Евролиги против «Милана» (26 декабря) и «Панатинаикоса» (3 января) наша команда проведёт в калининградском ДС «Янтарный», — гласит сообщение, опубликованное в официальном «твиттере» клуба.
Посмотреть сообщение можно в «Твиттере».
Матчи ЦСКА с «Миланом» и «Панатинаикосом» пришлось перенести вследствие занятости арен «Мегаспорт» и УСК ЦСКА.
Первый матч Евролиги сезона-2019/20 ЦСКА проведёт на выезде 4 октября. Соперником московского клуба станет «Валенсия».
ЦСКА — действующий чемпион Евролиги. В финале минувшего сезона «армейцы» со счётом 91:83 победили «Анадолу Эфес».
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