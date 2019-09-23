У ЦСКА был вариант сыграть в Евролиге в Сербии и Беларуси

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, какие варианты были у клуба, вынужденного сыграть два домашних матча Евролиги не в Москве. Сегодня, 23 сентября, стало известно, что матчи с «Миланом» и «Панатинаикосом», которые состоятся 26 декабря и 3 января соответственно, пройдут в Калининграде.

«Как только стало известно о наших сложностях, в ЦСКА поступило около десятка предложений из разных городов России и из-за рубежа. Хочу сказать «спасибо» всем, кто проявил предметный интерес.

Изначально приоритетом было проведение матчей на территории нашей страны, но всё же особую благодарность хочу выразить друзьям из Сербии и Беларуси, которые отнеслись к своей заявке с большим энтузиазмом. При всех очевидных плюсах «Штарк-арены» и «Минск-арены» существует множество сложностей, которые трудно преодолеть. Домашние встречи за пределами России вызывают практически непреодолимые препятствия в организации трансляций и использовании рекламы спонсоров, локализованной только на территорию нашей страны», — цитирует Ватутина пресс-служба клуба.

