Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт на «ВТБ-Арене»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин на пресс-конференции, посвящённой открытию сезона, сообщила о дате и месте проведения Матча звёзд.
«Мы приняли решение, что Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ будет проходить в Москве на «ВТБ-Арене». Состоится он 16 февраля 2020 года. У нас был положительный опыт проведения этого матча на этой арене. Болельщиков собрался полный зал. Достаточно успешно лига провела этот матч и с точки зрения финансов. Мы хотим повторить этот положительный опыт.
Есть отзывы от наших болельщиков, всем всё очень понравилось. С другой стороны, естественно, мы считаем наши деньги. С другой стороны, у нас есть договорённость с нашим генеральным спонсором, это их арена. К тому же здесь мы нашли достаточное количество спонсоров. Город Москва даёт нам достаточно большую сумму. Ну и билеты. Не секрет, что покупательская способность в Москве выше, чем в регионах. Мы сможем заработать больше на билетах. Я не говорю, что теперь всегда Матч звёзд будет проходить в Москве, но пока это так», — приводит слова Корстин корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
В 2019 году Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ также прошёл на «ВТБ-Арене».
Очередной сезон турнира откроет 25 сентября встреча команд «Химки» и «Зелена Гура» (Польша).
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