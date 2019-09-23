С. Иванов назвал причины, по которым Матч всех звёзд не уехал из Москвы

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов объяснил, почему во второй раз подряд для проведения Матча звёзд была выбрана «ВТБ-Арена».

«Дело в том, что в других местах он не получился бы таким прибыльным, как на этой арене. А то, что мы ищем варианты самые лучшие из всех, это естественно, по-моему.

Если бы Сочи, Питер или Казань предложили нам такие же условия, как здесь, мы пошли бы на это. Но ведь этого нет. Мы готовы были бы рассматривать Казань, но только если это будет не на баскетбольной арене. Не в «Баскет Холле», а на хоккейной арене. Там по крайней мере тысяч 12-13 болельщиков можно собрать. Не получилось. Тогда до свидания.

Если какой-то город сможет предложить нам 15-тысячную арену с нужной средней стоимостью билета, мы ответим согласием. Но ведь никто не предлагает», — приводит слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.