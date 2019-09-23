Кущенко — о выступлении сборной России на ЧМ: не хватило того, что ниже пояса

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил выступление сборной России на чемпионате мира по баскетболу и прокомментировал проигранный сборной Польши матч.
«Я был на чемпионате мира, лицезрел всё это, как говорится, изнутри. Что касается матча с Польшей, то нашим сборникам не хватило чего-то, что располагается пониже пояса. У поляков они были, у нас – нет. Надо это признать и не перекладывать это на то, что не все приехали.
В конкретном матче нашим не хватило энергии, возможно, из-за переезда в другой город. Это детализация того, что мы могли пройти дальше. И тогда уже результат и обсуждение этого было бы иное», — приводит слова Кущенко корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
На чемпионате мира, который прошёл в Китае, сборная России не смогла выйти в четвертьфинал, остановившись на стадии второго группового этапа. Победу в турнире одержала сборная Испании, которая в финальном матче победила Аргентину со счётом 95:75.
- 23 сентября 2019
-
13:47
-
13:34
-
13:15
-
13:00
-
12:24
-
11:21
-
10:17
-
09:23
-
04:27
-
00:57
- 22 сентября 2019
-
23:36
-
22:05
-
20:01
-
18:17
-
17:01
-
15:54
-
14:55
-
13:42
-
12:22
-
11:42
-
10:18
-
09:15
-
00:19
- 21 сентября 2019
-
23:41
-
22:36
-
21:59
-
20:53
-
19:59
-
17:53
-
16:20
-
15:26
-
13:50
-
11:54
-
10:52
-
09:48