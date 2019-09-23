Кущенко — о выступлении сборной России на ЧМ: не хватило того, что ниже пояса

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил выступление сборной России на чемпионате мира по баскетболу и прокомментировал проигранный сборной Польши матч.

«Я был на чемпионате мира, лицезрел всё это, как говорится, изнутри. Что касается матча с Польшей, то нашим сборникам не хватило чего-то, что располагается пониже пояса. У поляков они были, у нас – нет. Надо это признать и не перекладывать это на то, что не все приехали.

В конкретном матче нашим не хватило энергии, возможно, из-за переезда в другой город. Это детализация того, что мы могли пройти дальше. И тогда уже результат и обсуждение этого было бы иное», — приводит слова Кущенко корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

На чемпионате мира, который прошёл в Китае, сборная России не смогла выйти в четвертьфинал, остановившись на стадии второго группового этапа. Победу в турнире одержала сборная Испании, которая в финальном матче победила Аргентину со счётом 95:75.