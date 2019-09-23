Леброн помог сыну в его первом матче за новую школу

Трёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс помогал 15-летнему сыну Бронни во время его первого матча за школу Сьерра-Каньон. На видеозаписи, опубликованной в «твиттере» House of Highlights, видно, как 34-летний баскетболист даёт указания сыну во время паузы в игре.

Посмотреть видеозапись можно в «Твиттере».

У Джеймса два сына — Бронни (родился в 2004 году) и Брайс (родился в 2007 году) — и дочь Жури (родилась в 2014 году).

Джеймс, выбранный «Кливленд Кавальерс» на драфте НБА 2003 года под первым номером, выступал за команду до 2010 года, после чего перешёл в «Майами Хит», в составе которой завоевал два титула: в 2012 и 2013 годах. В 2014 году Леброн вернулся в «Кливленд» и помог ему стать чемпионом сезона-2015/16.

По окончании сезона-2017/18 Джеймс вновь покинул «Кливленд» и перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». В минувшем сезоне Леброн впервые с 2005 года не вышел со своей командой в плей-офф.