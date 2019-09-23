«Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с Мотовиловым

Руководство «Локомотива-Кубань» заключило контракт с разыгрывающим защитником сборной России Григорием Мотовиловым, сообщает официальный сайт «железнодорожников». Соглашение рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Мотовилов выступал в клубе Суперлиги-1 «Спартак-Приморье» и был одним из лидеров «красно-белых». Его средние показатели составляли 11,6 очка, 1,7 подбора и 2,8 передачи. В преддверии чемпионата мира по баскетболу игрок попал в поле зрения тренерского штаба национальной команды и в итоге отправился с ней в Китай. Там он набирал в среднем 4,6 очка и совершал 1,2 передачи за 14,5 минуты.

«Я очень рад попасть в «Локо»! Команда всегда ставит перед собой только самые высокие цели и для меня это новый вызов. Я с нетерпением жду начала сезона, уже не терпится сыграть в новом клубе. Надеюсь, получу игровую практику в товарищеских матчах против «Дарушшафаки» и «Бешикташа». Слышал, что у «Локо» отличные болельщики, буду стараться показывать красивый и качественный баскетбол!», — сказал игрок.