Чемпион НБА 2015 года рассказал о ходе восстановления после автокатастрофы

Центровой «Црвены Звезды» и национальной команды Сербии Огнен Кузмич рассказал, как проходит его восстановление после автомобильной аварии.
«Спасибо за вопрос. Всё хорошо. Я доволен своим восстановлением, как и все в клубе. Мы ждём возвращения. В ближайшие несколько недель я должен присоединиться к команде. Хочу выразить благодарность всем за поддержку. Она очень много значит для меня, и будет иметь большое значение в предстоящем сезоне в каждом домашнем матче. Думаю, что у нас отличная команда, но нам необходимо сосредоточиться на одной игре за раз и не забегать вперёд», — приводит слова Кузмича Tanjug Tacno.
Напомним, чемпион НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт» попал в аварию в июле 2019 года, возвращаясь домой со свадьбы. Автомобиль Кузмича столкнулся с БМВ, после чего игрок был экстренно госпитализирован с многочисленными травмами головы и груди.
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