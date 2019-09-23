Экс-игрок НБА убит в Далласе

Бывший баскетболист «Мемфис Гриззлиз» и «Нью-Джерси Нетс» Андре Эмметт убит в Далласе (штат Техас, США). Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил обозреватель Шамс Чарания. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.
37-летний Эмметт был выбран на драфте-2004 под 35-м номером. Но построить успешную карьеру в НБА ему не удалось. Впервые он пытался закрепиться в лиге в сезоне-2004/05, но тогда он провёл в составе «Мемфиса» восемь матчей. В сезоне-2011/12 он получил ещё один шанс в НБА, но в составе «Нью-Джерси» провёл лишь шесть встреч.
Подавляющую часть карьеры он провёл в клубах Дальнего и Ближнего Востока, а также в Центральной Америке. Так, он выступал в чемпионатах Южной Кореи, Японии, Филиппин, Ливана, Пуэрто-Рико. Также у него был опыт выступлений в Европе. В 2006 году он защищал цвета «Литувос Ритас».
- 23 сентября 2019
-
20:19
-
19:29
-
19:20
-
18:10
-
17:17
-
16:32
-
16:08
-
14:46
-
13:47
-
13:34
-
13:15
-
13:00
-
12:24
-
11:21
-
10:17
-
09:23
-
04:27
-
00:57
- 22 сентября 2019
-
23:36
-
22:05
-
20:01
-
18:17
-
17:01
-
15:54
-
14:55
-
13:42
-
12:22
-
11:42
-
10:18
-
09:15
-
00:19
- 21 сентября 2019
-
23:41
-
22:36
-
21:59
-
20:53