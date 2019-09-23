Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Ватутин: все в восторге от успеха минувшего сезона, но того ЦСКА больше нет

Ватутин: все в восторге от успеха минувшего сезона, но того ЦСКА больше нет
Баскетбол / Евролига 0

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что тренерскому штабу «армейцев» придётся строить фактически новую команду.

«Как я вижу, все ещё в восторге от минувшего сезона. Но ещё раз хочу донести свою мысль до всех — та команда всё выиграла, но той команды больше нет, её, к сожалению, не существует. Нам всем предстоит делать новую команду ЦСКА. Команду нового сезона. Много новичков, и им ещё предстоит понять философию ЦСКА, а тренерам ещё придется понять, как все эти пазлы должны вместе функционировать. Очень бы хотелось, чтобы эта команда также была любима болельщиками, чтобы она искренне реагировала на взлёты и падения», — рассказал Ватутин в интервью, размещённом на официальной странице ЦСКА в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент