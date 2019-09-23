Ватутин: все в восторге от успеха минувшего сезона, но того ЦСКА больше нет

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что тренерскому штабу «армейцев» придётся строить фактически новую команду.
«Как я вижу, все ещё в восторге от минувшего сезона. Но ещё раз хочу донести свою мысль до всех — та команда всё выиграла, но той команды больше нет, её, к сожалению, не существует. Нам всем предстоит делать новую команду ЦСКА. Команду нового сезона. Много новичков, и им ещё предстоит понять философию ЦСКА, а тренерам ещё придется понять, как все эти пазлы должны вместе функционировать. Очень бы хотелось, чтобы эта команда также была любима болельщиками, чтобы она искренне реагировала на взлёты и падения», — рассказал Ватутин в интервью, размещённом на официальной странице ЦСКА в «Твиттере».
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