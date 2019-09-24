Иванов: «Енисей» — единственный клуб в лиге, который действует по принципам НБА

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов похвалил «Енисей» за отсутствие расходов на трансферы и агентские вознаграждения в сезоне-2018/19.
«Хочу похвалить «Енисей». Это единственная команда, которая ни копейки не платит агентам и посредникам. Они действуют по принципам НБА. Там клубы не платят агентские. Если игрок доволен своим агентом, он заключает с ним договор и отдаёт ему какой-то процент своей зарплаты. Это их личная договорённость, клуб здесь ни при чём. А наши клубы платят довольно большие деньги посредникам. Причём иногда это жулики, которые не имеют никакого отношения к баскетболу», — приводят слова Иванова «Известия».
Ранее стало известно, что бюджет Единой лиги ВТБ оказался профицитным. Доходы организации в сезоне-2018/19 составили 712,710 млн рублей, а расходы — 666,997 млн рублей.
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