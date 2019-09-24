Евролига в интересах ФИБА отказалась расширять турнир до 20 команд

В руководстве Евролиги сообщили, что не намерены увеличивать количество участников турнира до 20. Было принято решение придерживаться варианта с 18 командами. Отказ от расширения объясняется тем, что в таком случае в календаре останется ещё меньше свободных мест для матчей сборных, сообщает Eurohoops.
До сезона-2016/17 в Евролиге выступали 24 команды, которые на первой стадии турнира делились на четыре группы. Затем число участников сократили до 16, которые проводили регулярный чемпионат, после чего первая восьмёрка выходила в плей-офф. В этом формате провели три розыгрыша, а с сезона-2019/20 количество команд увеличили до 18.
Действующим чемпионом Евролиги является ЦСКА. В финале минувшего сезона «армейцы» со счётом 91:83 победили «Анадолу Эфес».
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