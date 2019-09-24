Понкрашов в шутку предложил включить «Спартак» СПб в Евролигу
33-летний разыгрывающий «Зенита» Антон Понкрашов, который в ходе карьеры выступал в том числе за «Спартак» (Санкт-Петербург), предложил включить в Евролигу свою бывшую команду, чтобы в турнире было две команды из Санкт-Петербурга. «Зенит» выступает в Единой лиге ВТБ, а «Спартак» СПб — в Суперлиге-1.
«Мне кажется, нынешние 18 команд Евролиги – это уже много. Хотя… Вот петербургский «Спартак» можно добавить в Евролигу! Будут две петербургские команды», — приводит слова Понкрашова «Спорт день за днём».
Понкрашов сразу же признался, что просто пошутил.
«Это была шутка про «Спартак!» — добавил баскетболист.
В первом туре Евролиги сезона-2019/20 «Зенит» на выезде сыграет с «Альбой» (Берлин). Матч состоится 4 октября.
Евролига в интересах ФИБА отказалась расширять турнир до 20 команд
- 24 сентября 2019
-
11:48
-
10:43
-
09:42
-
06:59
-
00:42
- 23 сентября 2019
-
22:45
-
21:46
-
20:19
-
19:29
-
19:20
-
18:10
-
17:17
-
16:32
-
16:08
-
14:46
-
13:47
-
13:34
-
13:15
-
13:00
-
12:24
-
11:21
-
10:17
-
09:23
-
04:27
-
00:57
- 22 сентября 2019
-
23:36
-
22:05
-
20:01
-
18:17
-
17:01
-
15:54
-
14:55
-
13:42
-
12:22
-
11:42
Партнерский контент