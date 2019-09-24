Понкрашов в шутку предложил включить «Спартак» СПб в Евролигу

33-летний разыгрывающий «Зенита» Антон Понкрашов, который в ходе карьеры выступал в том числе за «Спартак» (Санкт-Петербург), предложил включить в Евролигу свою бывшую команду, чтобы в турнире было две команды из Санкт-Петербурга. «Зенит» выступает в Единой лиге ВТБ, а «Спартак» СПб — в Суперлиге-1.

«Мне кажется, нынешние 18 команд Евролиги – это уже много. Хотя… Вот петербургский «Спартак» можно добавить в Евролигу! Будут две петербургские команды», — приводит слова Понкрашова «Спорт день за днём».

Понкрашов сразу же признался, что просто пошутил.

«Это была шутка про «Спартак!» — добавил баскетболист.

В первом туре Евролиги сезона-2019/20 «Зенит» на выезде сыграет с «Альбой» (Берлин). Матч состоится 4 октября.