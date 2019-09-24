Бывший босс «Химок» назвал маразмом систему отбора на чемпионат мира

Бывший генеральный директор БК «Химки» Виктор Бычков высказал недовольство положением вещей в современном баскетболе, когда игрокам порой приходится выбирать между матчами за клуб и сборную, а национальные федерации вынуждены просить клубы отпустить баскетболистов, чтобы они могли защитить честь страны.

«Вспомните, как проходил отбор на нынешний ЧМ. Всё это безобразие с календарём, когда лучшие игроки должны были выбирать, где играть, а федерации — упрашивать клубы отпустить игроков. На мой взгляд, это маразм», — цитируют Бычкова «Известия».

Также Бычков прокомментировал увеличение числа команд, участвующих в чемпионате мира, с 24 до 32.

«В ФИБА говорят, что это способствует популяризации баскетбола. Но с этим трудно согласиться. В Китай приехало много откровенно неконкурентоспособных команд. Ни одна азиатская и ни одна африканская сборная не смогли преодолеть первый групповой этап.

О чём это говорит? Не лучше ли было бы собрать 16 сильнейших сборных? При этом Африке и Азии дать по одному месту, чтобы соблюдать спортивный принцип. Игры, которые заканчиваются с разницей «+30» и «+60», не красят такую яркую вывеску, как ЧМ», — добавил он.

