Не вызванный Базаревичем Понкрашов: России на ЧМ не хватило опыта

33-летний разыгрывающий «Зенита» Антон Понкрашов, которого главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич не вызвал в команду для участия в чемпионате мира, рассказал, чего, по его мнению, не хватило коллективу, чтобы выступить лучше. Сборная России не вышла в четвертьфинал, остановившись на стадии второго группового этапа.

«Не хватило опыта и стабильности. Моментами было очень интересно, приятно в плане самоотдачи. Для баскетбола такого уровня не хватает одной отдачи.

Могли ли сыграть лучше? Думаю, что да. Сам факт, что отобрались в квалификацию Олимпиады, — большой плюс. Из первой группы мы могли и не выйти.

Есть ли шансы в олимпийской квалификации? Соперники там серьёзные. Многое будет зависеть от того, кто из сильных игроков приедет на турнир, в каких составах будут команды», — цитирует Понкрашова «Спорт день за днём».