Леброн показал новую стрижку
Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, что на протяжении 18 дней не мог найти время, чтобы постричься. Леброн, которому наконец удалось встретиться с личным парикмахером, остался доволен результатом его работы.
«Мой друг Слик Ник наконец пришёл и подстриг меня по первому разряду. Вот это класс! Я совсем зарос. Две недели? По-моему, я не стригся 18 дней. Как только я вернулся, мне просто необходимо стало вернуться в его кресло», — сказал Джеймс.
Посмотреть видео можно в YouTube-канале CliveNBAParody.
Ранее появилось видео, на котором можно посмотреть, как Леброн даёт указания 15-летнему сыну Бронни во время его первого матча за новую школу.
Леброн помог сыну в его первом матче за новую школу
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