Леброн показал новую стрижку

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, что на протяжении 18 дней не мог найти время, чтобы постричься. Леброн, которому наконец удалось встретиться с личным парикмахером, остался доволен результатом его работы.

«Мой друг Слик Ник наконец пришёл и подстриг меня по первому разряду. Вот это класс! Я совсем зарос. Две недели? По-моему, я не стригся 18 дней. Как только я вернулся, мне просто необходимо стало вернуться в его кресло», — сказал Джеймс.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале CliveNBAParody.

Ранее появилось видео, на котором можно посмотреть, как Леброн даёт указания 15-летнему сыну Бронни во время его первого матча за новую школу.

