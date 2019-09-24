В ЦСКА раздали номера игрокам на сезон-2019/20

В баскетбольном клубе ЦСКА определились с номерами, под которыми игроки будут выступать в сезоне-2019/20. Видео опубликовали в официальном «твиттере» ЦСКА.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Баскетболисты получили такие номера:

3 — Джоэл Боломбой

4 — Александр Хоменко

5 — Майк Джеймс

7 — Иван Ухов

11 — Семён Антонов

13 — Янис Стрелниекс

17 — Йоханнес Фогтманн

20 — Андрей Воронцевич

21 — Уилл Клайберн

23 — Дэниел Хэкетт

28 — Андрей Лопатин

30 — Михаил Кулагин

31 — Коста Куфос

32 — Дэрран Хиллиард

41 — Никита Курбанов

42 — Кайл Хайнс

84 — Рон Бэйкер

В предстоящем сезоне ЦСКА будет выступать в Единой лиге ВТБ и в Евролиге. «Армейцы» являются действующими победителями этих турниров.

Ближайшим соперником ЦСКА станет «Енисей». Команды сыграют 28 сентября в рамках Единой лиги ВТБ.

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