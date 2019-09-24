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В ЦСКА раздали номера игрокам на сезон-2019/20

В ЦСКА раздали номера игрокам на сезон-2019/20
Баскетбол / Евролига 0

В баскетбольном клубе ЦСКА определились с номерами, под которыми игроки будут выступать в сезоне-2019/20. Видео опубликовали в официальном «твиттере» ЦСКА.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Баскетболисты получили такие номера:

3 — Джоэл Боломбой
4 — Александр Хоменко
5 — Майк Джеймс
7 — Иван Ухов
11 — Семён Антонов
13 — Янис Стрелниекс
17 — Йоханнес Фогтманн
20 — Андрей Воронцевич
21 — Уилл Клайберн
23 — Дэниел Хэкетт
28 — Андрей Лопатин
30 — Михаил Кулагин
31 — Коста Куфос
32 — Дэрран Хиллиард
41 — Никита Курбанов
42 — Кайл Хайнс
84 — Рон Бэйкер

В предстоящем сезоне ЦСКА будет выступать в Единой лиге ВТБ и в Евролиге. «Армейцы» являются действующими победителями этих турниров.

Ближайшим соперником ЦСКА станет «Енисей». Команды сыграют 28 сентября в рамках Единой лиги ВТБ.

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