Куртинайтис признал, что у «Химок» не получилось полноценной подготовки к сезону

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой», признав, что у команды не получилось полноценной подготовки к сезону.
«У «Зелена Гуры» хороший состав. Недавно они подписали Гордона, который не так давно выступал в «Зените», также есть опытные поляки Замойски и Кошарек, вернувшийся с чемпионата мира. Они любят быстрый баскетбол, это бегущая команда. В начале сезона все равны и неважно, кто как играет. В данный момент меня больше волнует наша команда, потому что не все готовы выйти на площадку.
Под вопросом участие в матче сразу нескольких игроков, не считая восстанавливающихся Крамера и Мозгова. Рад, что наконец-то приехал Йович, наш единственный на данный момент чистый разыгрывающий. В связи с травмами подготовиться полноценно к сезону не получилось, будем наверстывать упущенное предстоящими играми", — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.
Матч «Химки» — «Зелена Гура» состоится завтра, 25 сентября. Это будет первая игра сезона в Единой лиге ВТБ.
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