Томпсон: если бы не моя травма, мы бы выиграли финал НБА у «Торонто Рэпторс»
Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон считает, что его команда сумела бы выиграть финал НБА минувшего сезона, если бы он не получил травму в ходе шестого матча серии.
«Чувствовал себя лучше, чем в любом другом финале прежде. На мой взгляд, мы бы выиграли титул, если бы не травма. Но такова природа спорта, понимаете? Не так уж и важно, что было бы „если бы“. Это тяжёлая часть, которую нужно принимать», — приводит слова баскетболиста Sportsnet.ca.
Напомним, в шестом матче серии Клэй Томпсон получил разрыв крестообразных связок колена. «Торонто Рэпторс» победил в той встрече, и, таким образом, закрыл серию со счётом 4:2, впервые в истории став чемпионом.
По прогнозам Томпсон может вернуться в строй в ходе предстоящего сезона.
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