ЦСКА разгромил «Промитеас» в матче на Кубок Гомельского

Сегодня, 24 сентября, в Москве стартовал традиционный международный товарищеский турнир Кубок Гомельского. В полуфинальной встрече на паркете сошлись ЦСКА и греческий «Промитеас». Действующие чемпионы Евролиги сразу же захватили преимущество и создали себе необходимый задел, выиграв первую четверть с разницей в 12 очков — 29:17. В дальнейшем «армейцы» контролировали ход происходящего и наращивали отрыв. В итоге им удалось одержать победу с разгромным счётом — 77:57.

В финале Кубка Гомельского ЦСКА встретится с «Олимпиакосом», который сегодня же в другом полуфинале обыграл казанский УНИКС — 70:66. Поединок ЦСКА — «Олимпиакос» пройдёт завтра, 25 сентября.

ЦСКА — «Промитеас» — 77:57 (29:17, 12:11, 20:14, 16:15).