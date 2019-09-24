Итудис: в матче с «Промитеасом» у ЦСКА были проблемы в нападении
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от разгромной победы своей команды в полуфинальном матче Кубка Гомельского над «Промитеасом» (77:57), отметив, что у «армейцев» не всегда получалась игра в атаке.
«Мы сегодня играли лучше, поздравляю команду. По качеству игры видно, что мы ещё на стадии предсезонки. Получились две продуктивные четверти, первая и третья, которые мы выиграли 49-31, в то же время вторая и четвёртая были практически равными, у нас были проблемы в нападении. Я сегодня использовал широкую ротацию. Получилась хорошая проверка. Спасибо болельщикам за поддержку, надеюсь, завтра на финале их будет ещё больше», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
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