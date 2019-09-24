Дюрант пропустит весь следующий сезон

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, вероятнее всего, пропустит весь следующий сезон. Генеральный менеджер команды Шон Маркс сообщил, что восстановление баскетболиста проходит хорошо, но, невзирая на это, ожидать возвращения Дюранта в строй не стоит. Видео, с выступлением Маркса, выложил на своей странице в «Твиттере» обозреватель Роб Перес.
Кевин стал игроком «Бруклина» в нынешнее межсезонье и, по словам Маркса, в клубе прекрасно понимали, что игрок не сможет помочь команде на протяжении года.
Минувший сезон форвард провёл в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии НБА с «Торонто Рэпторс». В целом в предыдущем регулярном чемпионате он принял участие в 78 матчах, набирая в них 26,0 очка, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи в среднем.
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