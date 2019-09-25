Игрок «Баварии» прикинулся Ибрагимовичем и разыгрывал фанов Златана

Форвард сборной Боснии и Герцеговины и мюнхенской «Баварии» Нихад Джедович решил воспользоваться сходством с гораздо более известным спортсменом, экс-футболистом сборной Швеции и форвардом «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златаном Ибрагимовичем. Джедович прибыл в Майами и провёл там интересный эксперимент. Приняв образ Златана, он вышел на улицы города и прикидывался знаменитым футболистом.

Болельщики не усматривали разницы между своим кумиром и малоизвестным в США баскетболистом, охотно фотографируясь с Джедовичем. Один из таксистов и вовсе позвонил по видеосвязи своему сыну, который является фаном Ибрагимовича.

Полное видео розыгрыша от Нихада Джедовича можно посмотреть на официальном канале «Баварии» в YouTube.