Игрок «Баварии» прикинулся Ибрагимовичем и разыгрывал фанов Златана
Форвард сборной Боснии и Герцеговины и мюнхенской «Баварии» Нихад Джедович решил воспользоваться сходством с гораздо более известным спортсменом, экс-футболистом сборной Швеции и форвардом «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златаном Ибрагимовичем. Джедович прибыл в Майами и провёл там интересный эксперимент. Приняв образ Златана, он вышел на улицы города и прикидывался знаменитым футболистом.
Болельщики не усматривали разницы между своим кумиром и малоизвестным в США баскетболистом, охотно фотографируясь с Джедовичем. Один из таксистов и вовсе позвонил по видеосвязи своему сыну, который является фаном Ибрагимовича.
Полное видео розыгрыша от Нихада Джедовича можно посмотреть на официальном канале «Баварии» в YouTube.
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