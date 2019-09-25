Единую лигу ВТБ назвали самым богатым европейским чемпионатом

Портал Eurohoops опубликовал собственный рейтинг баскетбольных европейских чемпионатов. Единая лига ВТБ заняла в нём второе место, уступив лишь чемпионату Испании. При этом турнир назвали самым богатым европейским чемпионатом.

«Четыре команды тратят более € 18 млн каждая, а пятая – € 14 млн, и Единая лига ВТБ — самый богатый европейский чемпионат. Конечно, есть разрыв между богатыми и бедными в лиге, в которой в этом сезоне выступят всего 13 команд. Но никто не отрицает качества топ-игроков и топ-клубов.

Проблема Единой лиги ВТБ в том, что доходы по сравнению с бюджетами клубов остаются на низком уровне, а интерес болельщиков очень незначителен. Будет интересно посмотреть размеры бюджетов после этого сезона, который, вероятно, станет самым напряжённым и конкурентным за всю историю лиги», — говорится в сообщении издания.