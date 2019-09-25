В Госдуме потребовали извинений у С. Иванова за «дебилов» в адрес фанатов

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев потребовал извинений у почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова за его слова в адрес футбольных фанатов. Иванов выступил за отмену запрета продажи пива на баскетбольных аренах, мотивировав это тем, что «здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе».

«Мне очень хотелось бы, чтобы Сергей Борисович признал, что он сказал это в сердцах. Если он действительно так считает, то он не прав. Футбольные болельщики далеко не дебилы.

В футболе у нас дела обстоят гораздо лучше, чем в баскетболе, которым он заведует. Я не буду перечислять миллиард проблем баскетбола и в какой жопе сейчас находится баскетбол, но называть дебилами миллионы российских граждан даже Сергею Иванову я считаю непозволительным. Я считаю, что это прямое оскорбление наших граждан.

Сергей Борисович должен найти какую-то форму: либо объяснить сказанное, либо извиниться. Так нельзя. Они не дебилы», — цитирует Лебедева телеграм-канал «Подъём».

