Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В Госдуме потребовали извинений у С. Иванова за «дебилов» в адрес фанатов

В Госдуме потребовали извинений у С. Иванова за «дебилов» в адрес фанатов
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев потребовал извинений у почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова за его слова в адрес футбольных фанатов. Иванов выступил за отмену запрета продажи пива на баскетбольных аренах, мотивировав это тем, что «здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе».

«Мне очень хотелось бы, чтобы Сергей Борисович признал, что он сказал это в сердцах. Если он действительно так считает, то он не прав. Футбольные болельщики далеко не дебилы.

В футболе у нас дела обстоят гораздо лучше, чем в баскетболе, которым он заведует. Я не буду перечислять миллиард проблем баскетбола и в какой жопе сейчас находится баскетбол, но называть дебилами миллионы российских граждан даже Сергею Иванову я считаю непозволительным. Я считаю, что это прямое оскорбление наших граждан.

Сергей Борисович должен найти какую-то форму: либо объяснить сказанное, либо извиниться. Так нельзя. Они не дебилы», — цитирует Лебедева телеграм-канал «Подъём».

С. Иванов высказался за отмену запрета продажи пива на баскетбольных аренах
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент