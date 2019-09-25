Швед пропустит матч открытия Единой лиги ВТБ из-за травмы
Разыгрывающий «Химок» Алексей Швед из-за травмы бедра не выступит в первом матче очередного сезона Единой лиги ВТБ, в котором его команда сыграет с польской «Зеленой Гурой», сообщает официальный «инстаграм» клуба. Встреча состоится сегодня, 25 сентября, и начнётся в 20:30 мск.
«В матче не примет участия Алексей Швед, который продолжает восстанавливаться после травмы бедра. Также из-за травм не сыграют Энтони Гилл, Тимофей Мозгов, Крис Крамер и Евгений Валиев», — сказано в сообщении в «инстаграме» «Химок».
Второй матч в рамках Единой лиги ВТБ «Химки» проведут на выезде 29 сентября, когда их соперником станет эстонский «Калев».
В Евролиге первым соперником «Химок» станет «Маккаби» (Тель-Авив), матч с которым запланирован на 3 октября.
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