Мозгов раздаст автографы перед матчем открытия Единой лиги ВТБ

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов проведёт автограф-сессию перед матчем открытия Единой лиги ВТБ, в котором его команда сыграет с «Зеленой Гурой» из Польши. Автограф-сессия начнётся в 19:40 мск, а матч — в 20:30 мск.

«Сегодня перед матчем Единой лиги ВТБ против «Зеленой Гуры» пройдёт автограф-сессия Тимофея Мозгова! Ждём всех в 19:40 напротив сектора А110 «ВТБ Арена парка», — сказано в сообщении в официальном «инстаграме» «Химок».

Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».

Второй матч в рамках Единой лиги ВТБ «Химки» проведут на выезде 29 сентября, когда их соперником станет эстонский «Калев». В Евролиге первым соперником «Химок» станет «Маккаби» (Тель-Авив), матч с которым запланирован на 3 октября.