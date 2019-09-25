16 очков Кулагина помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Бешикташ»
«Локомотив-Кубань» продолжает подготовку к новому сезону. 25 сентября команда из Краснодара провела товарищескую встречу с «Бешикташем». Невзирая на то что кубанцы проводили встречу на территории турецкого коллектива, им удалось добиться победы в матче со счётом 87:79. Краснодарцы доминировали на паркете в трёх четвертях из четырёх.
Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков, совершивший один подбор и отдавший 6 результативных передач. Ещё 16 очков на свой счёт записал Виталий Фридзон.
«Бешикташ» — «Локомотив-Кубань» 79:87 (15:23, 21:29, 24:10, 19:25).
Этот матч стал заключительным для краснодарцев на сборе в Турции и во всей предсезонной подготовке команды.
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