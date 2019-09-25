Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

16 очков Кулагина помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Бешикташ»

16 очков Кулагина помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Бешикташ»
Баскетбол 0

«Локомотив-Кубань» продолжает подготовку к новому сезону. 25 сентября команда из Краснодара провела товарищескую встречу с «Бешикташем». Невзирая на то что кубанцы проводили встречу на территории турецкого коллектива, им удалось добиться победы в матче со счётом 87:79. Краснодарцы доминировали на паркете в трёх четвертях из четырёх.

Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков, совершивший один подбор и отдавший 6 результативных передач. Ещё 16 очков на свой счёт записал Виталий Фридзон.

«Бешикташ» — «Локомотив-Кубань» 79:87 (15:23, 21:29, 24:10, 19:25).

Этот матч стал заключительным для краснодарцев на сборе в Турции и во всей предсезонной подготовке команды.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент