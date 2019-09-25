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Куртинайтис: всё будет по-разному, но цель у нас одна — выигрывать матчи

Куртинайтис: всё будет по-разному, но цель у нас одна — выигрывать матчи
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис рассказал, какой игры ждать от команды в этом сезоне. По словам Куртинайтиса, команда будет использовать разный подход, однако цель перед коллективом одна — выигрывать матчи.

«В первую очередь мы хотим выигрывать. У нас команда интересная: с Алексеем Шведом на позиции разыгрывающего мы показываем один стиль — это более свободный баскетбол, зачастую с рисковыми бросками. Другой момент, когда мы будем играть с Йовичем, потому что он хорошо обучен и умеет «держать» команду в своих руках. Поэтому когда нужно будет сыграть быстро, мы задействуем Алексея, когда надо поддержать результат, выпустим Йовича или Крамера. Все будет по-разному, но цель у нас одна — выигрывать матчи», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт команды.

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