Московский ЦСКА выиграл Кубок Гомельского по баскетболу. В финальном матче предсезонного турнира «армейцы» переиграли «Олимпиакос». ЦСКА с первой четверти захватил инициативу в матче, к первому перерыву оторвавшись от соперника на пять очков. После перерыва преимущество москвичей стало более значимым — на большой перерыв команды ушли при счёте 48:30.



В третьей четверти ситуация сохранилась прежней — ЦСКА отыграл ещё 11 очков. В заключительном игровом отрезке чуть сильнее оказался «Олимпиакос», но на итоговый результат матча это никак не повлияло. Счёт встречи — 91:66 (19:14, 29:16, 27:16 16:20) в пользу ЦСКА.



Другой российский клуб, УНИКС стал четвёртым, уступив в матче за третье место «Промитеасу».

ЦСКА: Боломбой (16 очков + 6 подборов), Джеймс (15 очков + 6 передач), Клайберн (11 очков), Фогтманн (10 очков +1 передача + 4 подбора), Курбанов (9 очков + 7 подборов), Хэккетт (8 очков + 1 подбор), Бэйкер (6 очков + 2 передачи + 6 подборов), Стрелниекс (5 очков), Хиллиард (4 очка + 4 передачи + 4 подбора), Воронцевич (3 очка + 2 подбора), Кулагин (2 очка + 1 передача + 1 подбор), Антонов (2 очка + 7 подборов), Ухов (1 подбор).