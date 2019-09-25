Вышел первый выпуск нового сезона программы «Вид сверху»
Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила вниманию зрителей первый выпуск седьмого сезона телепередачи «Вид сверху». Первый выпуск посвящён нескольким темам: «Свергнут ли «Химки» с трона ЦСКА?», «Сколько стоит команда Единой лиги ВТБ» и «Как попасть из Суперлиги на Кубок мира».
Часть выпуска была посвящена выступлениям сборных на Кубке мира — 2019, который проходил в Китае. В программе рассказали также о главных трансферах клубов Единой лиги ВТБ в межсезонье, особенно отметив команды, которые будут выступать в Евролиге: московский ЦСКА, подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».
С записью первого выпуска седьмого сезона программы можно ознакомиться на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.
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