Итудис: Кубок Гомельского — очень престижный турнир, победить в нём здорово

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу подопечных на Кубке Гомельского. В финале ЦСКА переиграл греческий «Олимпиакос».
«Поздравляю всех с победой. Мы сегодня играли серьёзно. Оттолкнулись от защиты, оборонялись очень хорошо. Нам не хватало сразу двух «больших»: Кайла, у которого поднялась температура, и травмированного Косты. При этом к перерыву мы показали 86-процентную эффективность в защите под щитом, а ведь именно в этом сильное место «Олимпиакоса», в составе которого играют Милутинов, Принтезис и другие мастера. Также мы выиграли подбор. Кубок Гомельского — очень престижный турнир, победить в нём здорово. Правда, к сожалению, нам никак не удаётся сыграть в полном составе, поэтому первые матчи официального сезона станут частью подготовки, строительства новой команды», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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