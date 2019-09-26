Боломбой стал MVP Кубка Гомельского
Стали известны имена баскетболистов, которые были признаны лучшими на завершившемся 25 сентября Кубке Гомельского, сообщает официальный сайт ЦСКА. Лучшим защитником Кубка Гомельского стал Майк Джеймс ЦСКА, лучшим форвардом — Никола Милутинов из греческого «Олимпиакоса». MVP турнира стал баскетболист ЦСКА — Джоэл Боломбой.
Напомним, победителем Кубка Гомельского стал московский ЦСКА. В финальном матче предсезонного турнира «армейцы» переиграли «Олимпиакос». Счёт встречи — 91:66 (19:14, 29:16, 27:16 16:20) в пользу ЦСКА.
Другой российский клуб, УНИКС, стал четвёртым, уступив в матче за третье место другому греческому клубу «Промитеасу». Итоговый счёт встречи — 87:83 ОТ (18:26, 15:14, 22:14, 20:21, 12:8) в пользу «Промитеаса».
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