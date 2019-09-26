Блатт — о поддержке в России: с этой страной у меня особенная связь

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, у которого ранее выявили первично-прогрессирующий рассеянный склероз, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Блатт, ныне главный тренер «Олимпиакоса», вывел греческий клуб в финал предсезонного Кубка Гомельского, в котором его подопечные уступили ЦСКА со счётом 66:91. Болельщики на трибунах вывесили баннеры в поддержку специалиста.
«Я очень тронут тем, как меня встречают везде, куда бы я ни приехал. Это не только в России, но здесь — особенно. С этой страной у меня особенная связь. И поддержка болельщиков много для меня значит.
Но вообще я хочу, чтобы все знали: я в порядке. Есть определённые проблемы, но в остальном я в порядке. Вокруг много хороших людей с очень большими проблемами, и я сам предлагаю им поддержку. А я — в норме.
У меня есть работа, которую нужно сделать хорошо. Моё физическое состояние не так важно. Мне надо руководить командой, а всё остальное вторично. Никогда не сдавайтесь!» — цитирует Блатта «Матч ТВ».
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