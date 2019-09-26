Ватутин обрадовался усилению конкурентов ЦСКА по Единой лиге ВТБ

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал усиление команд-конкурентов, выступающих с «армейцами» в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне ЦСКА в восьмой раз подряд выиграл турнир, а «Химки», вышедшие в финал, усилились в это межсезонье Джереми Эвансом, Стефаном Йовичем, Крисом Крамером, Дайрисом Бертансом, Юнасом Жеребко, Сергеем Карасёвым и Тимофеем Мозговым.

«Любая конкуренция — лучшая среда для роста. Очень хорошо, что уровень Единой лиги ВТБ растёт. Чем сильнее оппоненты во внутреннем чемпионате, тем сильнее ты, потому что нет возможности расслабиться, это хорошо. Поэтому усиление конкурентов нам на пользу», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Послезавтра, 28 сентября, ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ сыграет на выезде с «Енисеем».

