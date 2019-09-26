Кьюбан: Джордан был бы невероятно успешен в современной НБА

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан считает, что Макйл Джордан был бы очень успешен в современной национальной баскетбольной ассоциации.
«Майкл Джордан был бы невероятно успешен в современной НБА. Он был бы намного свежее и здоровее, поскольку такие парни, как Чарльз Оукли и Рик Махорн не сбивали бы его с ног при каждой попытке пройти под кольцо. Он бы поставил перед собой цель сделать свой трёхочковый лучше и сделал бы это, как и большая часть игроков в современной НБА. Думаю, ему было бы по силам набирать по 40 очков за матч в современной НБА», — приводит слова Марка Кьюбана Clutch Points.
Джордан был выбран под общим третьим номером на драфте НБА в 1984 году. Защитник завоевал шесть чемпионских титулов, пять раз был признан MVP сезона и принял участие в 14 Матчах звёзд. Майкл выступал только в двух командах лиги — «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». После завершения карьеры игрока Джордан стал владельцем «Шарлотт Хорнетс».
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