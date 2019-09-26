О’Нил опроверг информацию, что приходил на тренировки абсолютно голым
Бывший центровой НБА, один из ведущих баскетболистов минувшего десятилетия Шакил О’Нил опроверг информацию, что приходил на тренировки абсолютно голым.
«Не могу подтвердить этого. Делал ли я это? Вы такое видели? Я приходил на тренировку в трусах, это возможно. Но в одних кроссовках — никогда», — сказал Шакил О'Нил в интервью Кристин Лихи.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте FairGame.
Ведущая отметила, что Шак развенчал самый большой миф в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
Однажды Фил Джексон, который был наставником Дизеля в «Лейкерс», рассказал, как однажды О'Нил провёл тренировку голым, в одних кроссовках. Стоит отметить, что ведущая программы ссылалась на слова экс-игрока «Лейкерс» Марка Мэдсена.
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