Бывший центровой НБА, один из ведущих баскетболистов минувшего десятилетия Шакил О’Нил опроверг информацию, что приходил на тренировки абсолютно голым.



«Не могу подтвердить этого. Делал ли я это? Вы такое видели? Я приходил на тренировку в трусах, это возможно. Но в одних кроссовках — никогда», — сказал Шакил О'Нил в интервью Кристин Лихи.

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Ведущая отметила, что Шак развенчал самый большой миф в истории Национальной баскетбольной ассоциации.



Однажды Фил Джексон, который был наставником Дизеля в «Лейкерс», рассказал, как однажды О'Нил провёл тренировку голым, в одних кроссовках. Стоит отметить, что ведущая программы ссылалась на слова экс-игрока «Лейкерс» Марка Мэдсена.