Хэйворд — фанатам «Бостона»: готов стать тем игроком, которым пришёл сюда быть

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд, который проведёт второй полноценный сезон в команде из Массачусетса, обратился к болельщикам. После неудачного минувшего чемпионата, Хэйворд заявил, что готов выступить на более высоком уровне.
«У нас в команде есть несколько новичков, и мы, конечно, будем немного другими. Ирвинг и Хорфорд оставили команду, но теперь у нас есть Кемба Уокер и Энес Кантер. Думаю, многие в НБА списали нас со счетов, но я верю, что у нас боеспособный коллектив.
Цели у команды прежние. Для нас ничего не изменилось. «Бостон Селтикс» по-прежнему хочет завоевать титул. Такова наша цель. Я же готов стать тем игроком, которым пришёл сюда быть. На этом я фокусируюсь. На этом и на завоевании титула", — говорится в заявлении Гордона на его официальном сайте.
Минувший сезон стал первым для Хэйворда после тяжёлой травмы. В регулярном чемпионате он принял участие в 72 матчах, набирая в них 11,5 очка, собирая 4,5 очка и совершая 3,4 передачи.
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