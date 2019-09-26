«Нижний Новгород» в первом матче квалификации ЛЧ обыграл «Легию»

Сегодня, 26 сентября, «Нижний Новгород» принял старт во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов ФИБА. Команде Зорана Лукича противостояла польская «Легия». Первая встреча двухматчевой дуэли прошла в Варшаве.

Российская команда с первых минут захватила инициативу и уже после первой четверти вела с разницей в 4 очка — 17:13. К большому перерыву нижегородцы вели с разницей в девять очков — 35:26. Во второй половине встречи «Нижний Новгород» продолжал контролировать происходящее на паркете и одержал победу с двузначным преимуществом — 74:61.

Ответная встреча пройдёт в «Нижнем Новгороде» 29 августа. Победитель противостояния получит путёвку в основной групповой этап Лиги чемпионов ФИБА. В минувшем сезоне команда Лукича остановилась в турнире на стадии четвертьфинала.