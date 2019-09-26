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«Нижний Новгород» в первом матче квалификации ЛЧ обыграл «Легию»

«Нижний Новгород» в первом матче квалификации ЛЧ обыграл «Легию»
Баскетбол / Еврокубок 0

Сегодня, 26 сентября, «Нижний Новгород» принял старт во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов ФИБА. Команде Зорана Лукича противостояла польская «Легия». Первая встреча двухматчевой дуэли прошла в Варшаве.

Российская команда с первых минут захватила инициативу и уже после первой четверти вела с разницей в 4 очка — 17:13. К большому перерыву нижегородцы вели с разницей в девять очков — 35:26. Во второй половине встречи «Нижний Новгород» продолжал контролировать происходящее на паркете и одержал победу с двузначным преимуществом — 74:61.

Ответная встреча пройдёт в «Нижнем Новгороде» 29 августа. Победитель противостояния получит путёвку в основной групповой этап Лиги чемпионов ФИБА. В минувшем сезоне команда Лукича остановилась в турнире на стадии четвертьфинала.

Лига чемпионов ФИБА. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
26 сентября 2019, четверг. 21:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
61 : 74
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Легия: Брандон, Ковальчик, Матчак, Кивилша, Линовский, Новерски, Соса, Пиндер, Садовский, Белемен-Дзабату, Финке, Кузьков
Нижний Новгород: Жбанов, Бабурин, Чадов, Льюис, Стребков, Астапкович, Браун, Ганькевич, Уиллис, Комолов, Винник
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