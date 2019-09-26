Лига развития опробует новую систему пробивания штрафных бросков

Лига развития проведёт эксперимент с пробиванием штрафных бросков, сообщает Clutch Points. Так, по новой системе, баскетболист, на котором нарушили правило, будет выполнять лишь один бросок, а стоить он будет один, два или три очка, в зависимости от характера нарушения. При этом нововведение не будет работать в две последние минуты основного времени, а также в ходе овертаймов.

Ожидается, что подобная практика сократит время матча, что может дать дополнительное окно для телеканалов. В целом экономия времени за матч может составить от 6 до 8 минут.

В прошлом в НБА также рассматривали внедрение подобного правила, но до серьёзных обсуждений дело не дошло.

Напомним, в G-лиге выступают фарм-клубы НБА.