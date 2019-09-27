Ховард: мы с Леброном похожи
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард поделился мыслями о партнёре по команде, форварде Леброне Джеймсе. По словам Ховарда, у него много общего с одним из лучших баскетболистов современности.
«Мы с ним похожи. Мы любим веселиться. Любим быть среди людей. Но в то же время мы трудолюбивы. Я счастлив, что в моей команде есть кто-то, столь похожий на меня», — приводит слова Ховарда Clutch Points.
Дуайт Ховард присоединился к «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнее межсезонье. В минувшем регулярном чемпионате он числился в ростере «Вашингтон Уизардс», но пропустил большую часть сезона из-за повреждения спины. В регулярном чемпионате-2018/19 он принял участие в 9 матчах, набирая в них 12,8 очка и собирая 9,2 подбора в среднем.
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