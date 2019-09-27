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Популярный баскетболист сравнил звёзд НБА с животными в цирке

Популярный баскетболист сравнил звёзд НБА с животными в цирке
Баскетбол / НБА 0

Сербский центровой клуба НБА «Денвер Наггетс» Никола Йокич сравнил лучших игроков с дрессированными животными, выступающими в цирке. По мнению Йокича, и тем и тем некуда скрыться от внимания публики.

«Все команды НБА дают игрокам шанс максимально раскрыть возможности. Лига обеспечивает игроков всем: медицинским наблюдением, тренировками, врачами. Команда не даст ни одной причины обвинить её в твоей неудаче.

НБА – это большое шоу, которое никогда не прекращается. Если ты получишь травму, то просто останешься частью цирка. Куда бы мы ни пошли, все хотят с нами сфотографироваться. Мы как животные в цирке – фотографируемся и фотографируемся.

Это забавно. Если присмотреться как следует, теряется чувство реальности. Хотя мы всего лишь играем в баскетбол», — цитирует Йокича Sportklub.rs.

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