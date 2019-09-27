На Bleacher Report назвали 50 лучших игроков в истории НБА

На сайте Bleacher Report опубликовали свою версию рейтинга лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации. На первой строчке расположился шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, который все свои титулы завоевал в составе «Чикаго Буллз». Второе место занял трёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, который побеждал с «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», а ныне выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс». Третьим стал шестикратный чемпион Карим-Абдул Джаббар, самый результативный игрок в истории НБА.

Полный список выглядит так:

1. Майкл Джордан

2. Леброн Джеймс

3. Карим Абдул-Джаббар

4. Мэджик Джонсон

5. Ларри Бёрд

6. Шакил О'Нил

7. Тим Данкан

8. Билл Расселл

9. Уилт Чемберлен

10. Стефен Карри

11. Оскар Робертсон

12. Дэвид Робинсон

13. Хаким Оладжьювон

14. Коби Брайант

15. Кевин Дюрант

16. Кевин Гарнетт

17. Дирк Новицки

18. Джерри Уэст

19. Чарльз Баркли

20. Карл Мэлоун

21. Дуэйн Уэйд

22. Джулиус Ирвинг

23. Мозес Мэлоун

24. Элджин Бэйлор

25. Скотти Пиппен

26. Джон Хавличек

27. Джеймс Харден

28. Крис Пол

29. Джон Стоктон

30. Боб Петтит

31. Дольф Шейес

32. Клайд Дрекслер

33. Джейсон Кидд

34. Кевин Макхэйл

35. Стив Нэш

36. Расселл Уэстбрук

37. Ману Джинобили

38. Патрик Юинг

39. Билл Уолтон

40. Эдриан Дэнтли

41. Пол Пирс

42. Кавай Леонард

43. Реджи Миллер

44. Рэй Аллен

45. Джордж Гервин

46. Пау Газоль

47. Айзея Томас

48. Уолт Фрейзер

49. Элвин Хейз

50. Рик Бэрри.