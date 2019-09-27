Леброн показал видео в парике

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», снял шуточное видео, на котором он запечатлён в парике с длинными волосами. Джеймс, который ранее показал новую причёску, пошутил, что с его волосами что-то случилось и потому он хочет сделать себе косички, как у дочери. Видео опубликовано в «твиттере» Bleacher Report.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Ранее появилось видео, на котором можно посмотреть, как Леброн даёт указания 15-летнему сыну Бронни во время его первого матча за новую школу.

Леброн помог сыну в его первом матче за новую школу

Джеймс, выбранный «Кливленд Кавальерс» на драфте НБА 2003 года под первым номером, выступал за команду до 2010 года, после чего перешёл в «Майами Хит», в составе которой завоевал два титула: в 2012 и 2013 годах. В 2014 году Леброн вернулся в «Кливленд» и помог ему стать чемпионом сезона-2015/16.

По окончании сезона-2017/18 Джеймс вновь покинул «Кливленд» и перешёл в «Лейкерс». В минувшем сезоне Леброн впервые с 2005 года не вышел со своей командой в плей-офф.