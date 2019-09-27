Леброн показал видео в парике

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», снял шуточное видео, на котором он запечатлён в парике с длинными волосами. Джеймс, который ранее показал новую причёску, пошутил, что с его волосами что-то случилось и потому он хочет сделать себе косички, как у дочери. Видео опубликовано в «твиттере» Bleacher Report.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Ранее появилось видео, на котором можно посмотреть, как Леброн даёт указания 15-летнему сыну Бронни во время его первого матча за новую школу.
Джеймс, выбранный «Кливленд Кавальерс» на драфте НБА 2003 года под первым номером, выступал за команду до 2010 года, после чего перешёл в «Майами Хит», в составе которой завоевал два титула: в 2012 и 2013 годах. В 2014 году Леброн вернулся в «Кливленд» и помог ему стать чемпионом сезона-2015/16.
По окончании сезона-2017/18 Джеймс вновь покинул «Кливленд» и перешёл в «Лейкерс». В минувшем сезоне Леброн впервые с 2005 года не вышел со своей командой в плей-офф.
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