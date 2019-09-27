Вышел первый выпуск нового сезона программы «Вид сверху»
Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила вниманию зрителей первый выпуск седьмого сезона телепередачи «Вид сверху». Первый выпуск программы посвящён нескольким темам: «Свергнут ли «Химки» с трона ЦСКА?», «Сколько стоит команда Единой лиги ВТБ» и «Как попасть из Суперлиги на Кубок мира».
Часть выпуска была посвящена выступлениям сборных на Кубке мира — 2019, который проходил в Китае. В программе рассказали также о главных трансферах клубов Единой лиги ВТБ в межсезонье, особенно отметив команды, которые будут выступать в Евролиге: московский ЦСКА, подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».
С записью первого выпуска седьмого сезона программы можно ознакомиться на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.
- 27 сентября 2019
-
15:05
-
14:13
-
12:50
-
11:51
-
10:50
-
09:39
-
01:07
- 26 сентября 2019
-
23:49
-
22:51
-
21:59
-
20:41
-
19:44
-
17:44
-
16:38
-
14:46
-
13:29
-
12:21
-
11:01
-
10:14
-
09:30
-
09:29
-
00:39
-
00:04
- 25 сентября 2019
-
23:23
-
22:18
-
20:48
-
18:30
-
18:27
-
17:25
-
16:22
-
14:59
-
13:40
-
12:29
-
11:50
-
10:30
Партнерский контент