Вышел первый выпуск нового сезона программы «Вид сверху»

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила вниманию зрителей первый выпуск седьмого сезона телепередачи «Вид сверху». Первый выпуск программы посвящён нескольким темам: «Свергнут ли «Химки» с трона ЦСКА?», «Сколько стоит команда Единой лиги ВТБ» и «Как попасть из Суперлиги на Кубок мира».

Часть выпуска была посвящена выступлениям сборных на Кубке мира — 2019, который проходил в Китае. В программе рассказали также о главных трансферах клубов Единой лиги ВТБ в межсезонье, особенно отметив команды, которые будут выступать в Евролиге: московский ЦСКА, подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».

С записью первого выпуска седьмого сезона программы можно ознакомиться на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.