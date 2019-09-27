«Хьюстон» подписал контракт с Райаном Андерсоном

Руководство «Хьюстон Рокетс» объявило о подписании контракта с форвардом Райаном Андерсоном, сообщает официальный сайт команды из Техаса.
Андерсон во второй раз за карьеру станет игроком «Рокетс». В прошлом он защищал цвета «Хьюстона» в период 2016-2018 гг. Минувший сезон он начинал в составе «Финикс Санз», а завершал в «Майами Хит». Всего в регулярном чемпионате-2018/19 он принял участие лишь в 25 матчах.
Следующий сезон станет для Андерсона двенадцатым в НБА. За это время он принял участие в 647 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 12,4 очка, собирая 5,3 подбора и совершая 0,9 передачи. Процент реализации бросков из-за дуги составляет 38%.
В плей-офф на счету Андерсона 46 матчей, в которых он набирал 5,7 очка и собирал 3,7 подбора.
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