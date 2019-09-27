Дюрант подтвердил, что не сыграет в предстоящем сезоне

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант подтвердил недавние слова менеджера команды Шона Маркса, который заявил, что баскетболист не появится на паркете в предстоящем сезоне.
«Я нахожусь с Шоном в контакте с первого же дня моего перехода. Так что если он что-то говорит, это исходит от меня. Мы пришли к этому вместе и дали понять, что это наш месседж. В любое время когда он говорит что-то, вы можете не спрашивать то же самое у меня. Я подтвержу ту же информацию», — приводит слова Дюранта Clutch Points.
Минувший сезон форвард провёл в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии НБА с «Торонто Рэпторс». В целом в предыдущем регулярном чемпионате он принял участие в 78 матчах, набирая 26,0 очка, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи.
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