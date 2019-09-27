Ирвинг признал, что провалился в попытках стать лидером «Бостона»

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, признал, что не сумел стать лидером «Бостон Селтикс». Баскетболист покинул команду из Массачусетса в нынешнее межсезонье.

«С точки зрения лидерства, я провалился в Бостоне. В минувшем сезоне я подвёл парней в том плане, что не сумел дать команде всё что мог бы», — приводит слова разыгрывающего Clutch Points.

В регулярном чемпионате-2018/19 он принял участие в 67 встречах, набирая 23,8 очка, собирая 5,0 подбора и совершая 6,9 передачи. В плей-офф его статистика составляла 21,3 очка, 4,4 подбора и 7,0 передачи.

Напомним, летом 2017 года Ирвинг покинул «Кливленд Кавальерс» как раз из-за желания стать лидером одного из коллективов НБА и выйти из тени Леброна Джеймса.