Бэйкер будет выступать за ЦСКА только в матчах Евролиги

Завтра, 28 сентября, ЦСКА проведёт первый в сезоне матч в Единой лиге ВТБ. В преддверии встречи на официальном сайте «армейцев» появилась информация об игроках, которые не смогут принять в нём участие. И если отсутствие Косты Куфоса объясняется травмой, а Андрея Лопатина и Александра Хоменко — работой с дублирующим составом, то с защитником Роном Бэйкером дела обстоят иначе. Ещё несколько дней назад было известно, что из-за лимита на легионеров в заявочный лист ЦСКА на Единую лигу ВТБ не будут включены или Рон Бэйкер, или Янис Стрелниекс. В итогев выбор пал на американца.

Таким образом, он будет помогать «армейцам» лишь в матчах Евролиги. Напомним, Бэйкер стал игроком ЦСКА в летнее межсезонье. Ранее он выступал в НБА.