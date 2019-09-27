Батлер намерен сыграть за сборную США на Олимпиаде

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер намерен принять участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает Clutch Points. Баскетболист рассматривает этот вариант уже сейчас и склоняется к тому, чтобы присоединиться к национальной команде.

После провального чемпионата мира, по итогам которого сборная США заняла лишь седьмое место, целый ряд звёзд Национальной баскетбольной ассоциации заявил о готовности сыграть на Олимпиаде. В их числе защитники «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и Клэй Томпсон, форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин, разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа 2020 года.